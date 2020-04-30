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30.04.2020 - 04:25 | | AA

Kayıp çocuk ağılda uyurken bulundu

Karaman'da ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 12 yaşındaki kız çocuğu, 10 saatlik arama çalışmasının ardından evlerinin yakınındaki ağılda uyurken bulundu.

Kayıp çocuk ağılda uyurken bulundu

M.S.K. (12), Urgan Mahallesi'ndeki evlerinden koyun otlatmak için ayrılarak mahallede bulunan bademlik mevkisine gitti.

Akşam saatlerinde koyunlar eve gelirken, küçük kızın dönmemesi üzerine telaşlanan ailesi hemen polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve jandarmadan oluşan çok sayıda ekip arama çalışması başlattı. İz takip köpeği vasıtasıyla yürütülen arama çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi.

10 saatlik çalışmanın ardından kız çocuğu evlerinin az ilerisindeki ağılda uyurken bulundu.

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