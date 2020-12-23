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23.12.2020 - 16:32 | | DHA

Kayıp genç kızın 20 gün TIR dorsesinde kaldığı ortaya çıktı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde evi terk eden ve yaklaşık 1 aydır haber alınamayan 15 yaşındaki kız, Kapaklı ilçesinde bir evde bulundu. Genç kızın 20 gün boyunca bir TIR'ın dorsesinde kaldığı ortaya çıktı.

 

Tekirdağ Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Eylül Ş., 25 Kasım'da iddiaya göre, annesinin kendisini dövdüğü gerekçesiyle evini terk edip, kayıplara karıştı. Ailesi, her yerde arayıp, bulamadığı kızları için emniyete giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Polisin her yerde aradığı kızın günlerce bulunamaması üzerine annesi Hayriye Ş., televizyon kanalındaki programa katılıp, Elif Eylül'ün bulunmasını istedi. Anne Hayriye Ş., kızını dövmediğini belirterek, iddiaların asılsız olduğunu söyledi.


Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü, Elif Eylül Ş.'yi bulmak için özel ekip kurdu. Ekip, teknik takip ve cep telefonları kayıtlarından yola çıkarak yaptığı çalışmada, kızın Kapaklı ilçesinde bir evde bulunduğunu tespit etti. Evde arama yapan polis, kayıp olan Elif Eylül Ş.'yi 28 gün sonra buldu.

Şen’in bir TIR'ın dorsesinde yaklaşık 20 gün boyunca kaldığı öğrenilirken, herhangi bir cinsel istismara uğramadığı kaydedildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Elif Eylül Ş., herhangi bir sorunun bulunmadığı belirlenerek, ailesine teslim edildi.

Polis, ayrıca kızın erkek arkadaşı olduğu belirtilen S.Y.'nin (19) de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy'de adliyeye sevk edildi.

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