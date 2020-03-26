Kayıp kişinin 6 gün sonra cansız bedeni bulundu!

Keşan'da yaşayan İsmail Gökmen, geçen hafta cuma günü, yürüyüşe çıkacağını söyleyerek evinden ayrıldı. Gökmen geri dönmeyince, ailesi kendi imkanlarıyla arama yaptı, bir sonuca ulaşamayınca da polise haber verdi. Polis, jandarma, AFAD ve Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) ekipleri, Gökmen'in son olarak görüldüğü Yeni Mahalle mevkisindeki arazide arama yaptı. Ekipler, bugün öğle saatlerinde Sivri Tepe mevkisindeki ormanda İsmail Gökmen'in cansız bedenini buldu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı yara izine rastlanmayan Gökmen'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.