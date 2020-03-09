Kayıp kitabenin peşinde

Yılmaz, kilisede Osmanlı hat sanatının en güzel örneklerinden biri olan mezar taşı ve kitâbenin 1789 yılında gerçekleşen savaşın ardından getirildiğini belirledi. Eserlerin Belgrad’da yerlerinden sökülüp savaş ganimeti olarak Gaston’a getirildiğini belirleyen Yılmaz, kayıp bir kitabenin peşinde olduklarını belirtti.

Yılmaz, “Komutan Rákosi’nin Belgrad’dan üç kitâbeyi söküp getirdiğini bunlardan ikisini kiliseye birini de kendi evine yerleştirdiğini tespit ettik. Kitâbeler kilisede duruyor ama evine getirdiği Mustafa Paşa’nın 1694 tarihinde yaptırdığı çeşme kitâbesi kayıp. Kilisedeki mezar taşının sadrazam kavuğu getirilirken kırılmış, yerine ters konulmuş. Olması gereken halinin çizimlerini yaptık, bu çizimlere göre mezar taşının aslına uygun bir şekilde onarılması, kallavi denilen sadrazam kavuğunun düzeltilmesi, Macar makamları tarafından kiliseden alınıp müzede koruma altına alınmaları gerekiyor. Gaston Kilisesi giriş kapısının güney duvarındaki kitabe 1744 tarihli ve Süleyman Ağa’ya ait. Hamam kurnası ise hâlen vaftiz teknesi olarak kullanılıyor .” dedi.

Yılmaz, yine Belgrad’dan savaş ganimeti olarak getirilen Sultan I. Mahmud’un tuğrası ve kitabesiyle, Elçi İbrâhim Paşa’nın mezar taşının Viyana’nın Hadersdorf kasabasına götürüldüğünü söyledi. Yılmaz, bu kitabelerin yerine ters konulduğunu, sonradan düzeltildiği belirtti.

Hamam kurnası vaftiz teknesi olarak kullanılıyor.