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13.10.2020 - 13:56 | | DHA

Kayıp koyunlar 9 kilometre uzakta bulundu

Elazığ'da ağıldan kaçan 15 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerinin 6 saat süren çalışması sonucu 9 kilometre uzakta bulundu.

Kayıp koyunlar 9 kilometre uzakta bulundu

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde bir şahsa ait 15 adet küçükbaş hayvan gece saatlerinde ahırdan kaçarak kayıplara karıştı. Mal sahibinin yaptığı aramada bulunamayan hayvanlar için İl Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istendi.

Bunun üzerine hayvan hırsızlığı ihtimali de değerlendirilerek hem olay yeri inceleme, hem de jandarma suç araştırma timi ile birlikte çok sayıda ekip sevk edildi. Araştırmalarda her hangi bir hırsızlıkla ilgili şüphe bulunamaması üzerine bölgede detaylı arama çalışması yapıldı. Jandarma ekiplerinin bölgeye dağılarak yaptığı 6 saatlik arama sonucunda hayvanlar 9 kilometre uzaklıkta dağlık alanda bulundu. Bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

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