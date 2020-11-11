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11.11.2020 - 14:32 | | DHA

Kayıp olarak aranan kişi, inşaatta ölü bulundu!

Nevşehir’de, dünden beri kendisinden haber alınamayan İbrahim Gönenmiş (30), 5 katlı inşaatın alt katında ölü bulundu. Polis, Gönenmiş’in inşaattan düşmüş olabileceği üzerinde duruyor.

Kayıp olarak aranan kişi, inşaatta ölü bulundu!

Yeni Mahalle Okul Sokak’taki 5 katlı inşaatın en alt katında bugün saat 10.30 sıralarında, inşaat işçileri tarafından yerde hareketsiz yatan bir kişi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan kimlik kontrolünde, ölen kişinin dünden beri kendisinden haber alınamayan evli İbrahim Gönenmiş'e ait olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemenin ardından İbrahim Gönenmiş'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gönenmiş'in inşaattan düşerek hayatını kaybettiği üzerinde duran polis ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
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