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31.08.2020 - 23:56 | | DHA

Kayıp olarak aranan öğretmenden acı haber

Hatay'da dün sabah bakımevinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan emekli öğretmen Hakkı Hakan Kamberoğlu, boş bir arazide ölü bulundu.

Merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesindeki zeytin bahçesi yanındaki boş tarlada erkek cesedi olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Alınan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayıp olarak aranan öğretmenden acı haber

Olay yeri inceleme polislerinin çalışması sonucu ölen kişinin üzerinden dün sabah saatlerinde hakkında kayıp başvurusu yapılan emekli öğretmeni Hakkı Hakan Kamberoğlu adına düzenlenmiş kimlik bulundu. Yakınları tarafından da teşhis edilen Kamberoğlu'nun cesedi, otopsi için Hatay Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 

Ceset üzerinde herhangi bir intihar veya cinayet bulgusuna rastlanmazken, kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrası belli olacağı bildirildi.

Kayıp olarak aranan öğretmenden acı haber

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