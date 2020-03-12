Kayıp olarak aranıyordu, cesedi havuzunda bulundu!

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait arıtma tesisinin havuzunda, saat 12.30 sıralarında erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada cesedin, 4 Mart'tan beri kendisinden haber alınamayan ve kayıp başvurusuyla aranan Orhan Eraydın'a ait olduğu tespit edildi.

İncelemenin ardından Orhan Eraydın'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.