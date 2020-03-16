16.03.2020 - 21:25 | | DHA
Kayıp olarak aranıyorlardı! Uçurumdaki otomobilde... Korkunç
Denizli'nin Beyağaç ilçesinde kayıp olarak aranan 2 kişi, uçuruma yuvarlanan otomobilde ölü bulundu.
Beyağaç ilçesinde dün akşam saatlerinden beri haber alınamayan Ekrem Saldamlı (35) ve Mehmet Ali Kaçar'ın yakınları durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Polis ve jandarma, ilçede AFAD ekiplerinin de desteğiyle arama çalışması başlattı.
Aramalar sırasında, Cumhuriyet Mahallesi Esentepe mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda yaklaşık 90 metrelik uçuruma devrilmiş halde otomobil bulundu. Otomobilde yapılan aramada kayıp olarak aranan Saldamlı ve Kaçar'ın cesetleri bulundu.
Cesetler, savcının incelemesinin andından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Rusya corona virüs salgını nedeniyle sınırlarını yabancılara kapattıRusya'da, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini 1 Mayıs'a kadar yasaklandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle Kanada vatandaşı veya daimi göçmen oturumu bulunmayan tüm yolcuların ülkeye girişinin yasaklandığını bildirdi.