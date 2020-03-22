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22.03.2020 - 13:47 | | İHA

Kayıp üç kişinin cesedine 8 gün sonra ulaşıldı!

Marmaris Karacasöğüt Mahallesi Ayın koyundan 15 Mart günü fiber tekne ile denize açılan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan Özkan Akıncı, Erdoğan İnce ve Metin Zınk’ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kayıp üç kişinin cesedine 8 gün sonra ulaşıldı!

Kayıp şahıslar ile ilgili jandarmaya yapılan başvurunun ardından karadan jandarma ekipleri, denizden ise Sahil Güvenlik dalgıç ve helikopteri ile arama çalışması başlatılmıştı. Arama çalışmalarının yedinci gününde Marmaris Güllübük Burnu mevkiinde balıkçılar tarafından bir cansız erkek cesedi ve Bördübet koyunda da bir erkek cesedi kıyıya vurmuş şekilde bulundu.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Marmaris limanına getirilen iki erkek cesedin kayıp olarak aranan Özkan Akıncı ve Erdoğan İnce’ye ait olduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin havadan helikopter ile denizden de dalış timleri tarafından kayıp Metin Zınk’ın arama çalışmaları sürürken, dalış ekibinin Datça ilçesi Gerence Burnu mevkiinde kıyıya vurmuş bir erkek cesedi tespit edildi. Cesedin 8 gündür kayıp olan ve aranan Metin Zınk’a ait olduğu belirlendi.

8 gündür kayıp olan üç kişinin cansız bedenleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Marmaris Karacasöğüt Mahallesi Ayın koyundan 15 Mart günü fiber tekne ile denize açılan ve bir daha kendilerinden haber alınamayan Özkan Akıncı, Erdoğan İnce ve Metin Zınk’ın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kayıp şahıslar ile ilgili jandarmaya yapılan başvurunun ardından karadan jandarma ekipleri, denizden ise Sahil Güvenlik dalgıç ve helikopteri ile arama çalışması başlatılmıştı. Arama çalışmalarının yedinci gününde Marmaris Güllübük Burnu mevkiinde balıkçılar tarafından bir cansız erkek cesedi ve Bördübet koyunda da bir erkek cesedi kıyıya vurmuş şekilde bulundu.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Marmaris limanına getirilen iki erkek cesedin kayıp olarak aranan Özkan Akıncı ve Erdoğan İnce’ye ait olduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin havadan helikopter ile denizden de dalış timleri tarafından kayıp Metin Zınk’ın arama çalışmaları sürürken, dalış ekibinin Datça ilçesi Gerence Burnu mevkiinde kıyıya vurmuş bir erkek cesedi tespit edildi. Cesedin 8 gündür kayıp olan ve aranan Metin Zınk’a ait olduğu belirlendi.

8 gündür kayıp olan üç kişinin cansız bedenleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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