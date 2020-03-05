Kayıplarına veda bile edemiyorlar

Rejim uçakları ve top atışları ile İdlib’in merkezine, Binniş ve Fua kasabalarına yapılan saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Defalarca vurulan hastanelerin yoğun bakım üniteleri yaralılarla dolup taştı. İdlib merkezde sivillerin yaşadığı bir binanın önüne roket saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri cenazelerini defin için tabut alacak paralarının olmadığını bu yüzden cenazelerini evlerinde beklettiklerini anlattı.



Binniş kasabasında bir caddeye gerçekleştirilen hava saldırısında ise çok sayıda dükkan hasar alırken dokuz sivil öldü. Fua’da savaş uçaklarının attığı bomba ise bir okul bahçesine düştü. Bombanın etkisiyle okul bahçesinde büyük bir çukur oluşurken çevredeki evler ağır hasar aldı. Fua’da gerçekleşen iki ayrı saldırıda toplam 10 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.



Saldırılardan sağ kurtulan bazı çocukların okul enkazında ellerinde küreklerle oyun oynaması ise ilginç görüntü oluşturdu.

Saldırı anında okulun yakınlarında bulunan evlerinin hasar gördüğünü anlatan Ebu Yezen, “Durumumuz çok kötü. Rejim uçakları evimizi, okulumuzu vurdu. Bir insan okulu neden vurur? Okul herkese lazım yer. Çok şükür evimizden sağ çıktık ama şimdi kalacak yerimiz de yok. Biz Türkiye’den saldırıları tüm gücüyle durdurmasını istiyoruz. Biz terörist değiliz. Bizim çocuklarımızın ne günahı var” dedi.