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27.07.2020 - 16:04 | | İHA

8 günde 88 kişi corona virüse yakalandı

Zonguldak'ta, 8 günde 88 kişinin corona virüse yakalanması, yetkilileri endişelendirdi. Kentte 26 Temmuz'a kadar vaka sayısı bin 29'u bulurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 70'e yükseldi. Öte yandan Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay, 'en fazla yeni pozitif vaka olan ilçeyiz.' deyip vatandaşları sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyardı.

8 günde 88 kişi corona virüse yakalandı

Koronavirüs salgınında adı büyükşehirlerle birlikte anılan Zonguldak'ta, Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer kurumların çalışmalarıyla alınan tedbirler sonucu, vaka sayıları kontrol altına alınmıştı. Ancak son günlerde özellikle Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte vaka sayılarında ciddi artışlar yaşandı. Yetkililer, artış sayısının özellikle kırsal kesimlerde maske takma ve hijyen konusunda halkın tedbirleri elden bırakmasına bağladı. Zonguldak genelinde, 18 Temmuz itibariyle koronavirüse yakalanan kişi sayısı 941 iken, bu sayı 26 Temmuz’da 88 kişi artarak bin 29 oldu. İyileşen hasta sayısı 822 olarak belirtildi. Şehirde bugüne kadar 70 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 

‘BİZ BUNUNLA YAŞAMAYA ALIŞTIK’

Kent merkezinde bayram öncesi alışveriş yapan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Aysel Yaman Kocabaş isimli vatandaş, vaka sayılarının artacağını düşündüğünü söyleyerek, "İl dışından gelenlerimiz olacak. Zonguldak'ta vaka sayısı artar diye düşünüyorum. İnsanları nasıl tutacaklar onu da bilmiyorum ama artık biz bununla yaşamaya alıştık. Ben diyorum ki herkes maskesini taksın, hijyenine dikkat etsin." dedi.

Taner Arslantürk ise insanların daha dikkatli olması gerektiğini ifade ederek, "Bayram alışverişi sıkıntılı gözüküyor. İnşallah daha önce yaşadığımız üzücü günleri yaşamak istemiyoruz. Elimizden geldiği kadar çok fazla içi içe bulunmamak lazım. Mağazalarda yoğunluk var. Dikkat etmek lazım. Duyarsız olmamak lazım." diye konuştu.

KAYMAKAMIN İSYANI

Yeni tip koronavirüsün etkilerinin devam ettiği Zonguldak'ta, Devrek İlçe Kaymakamı Ümit Altay vatandaşları uyardı.

Banka önlerinde çok yakın mesafede bulunan vatandaşları gördüğünü söyleyen Altay, "Lütfen kurallara uyalım mesafeyi koruyalım, artık daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Vaka sayılarımız her geçen gün hızla artıyor, şu an yeni vaka sayılarında Zonguldak genelinde en fazla yeni pozitif vaka olan ilçeyiz. Maalesef yeni vakalar arasında 1 yaşından başlayan bebekler, çocuklar bile görülmeye başladı. Sokaklarda parklarda çocuklarınızın maskesiz olarak gece yarılarına kadar gezdiğini toplanıp oturduğunu görüyorum. İleri ki günlerde daha sıkı tedbirlerle karşılaşmamak için lütfen tedbirlere uyalım." dedi.

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