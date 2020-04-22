Kaymakamlık duyurdu! Karantina süresi uzatıldı

Safranbolu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “İlçemiz Bağcıaz Köyü Rahmanoğlu Mahallesi, Cücahlı Köyü Sarıoğlu Mahallesi, Tintin Köyü Aliköseler Mahallesinde birden fazla Covid-19 pozitifli vakaların olması ve temaslı vakaların fazlalığı nedeniyle 22.04.2020 tarihi saat 00.00’a kadar uygulanacak olan karantina süresinin giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla 29.04.2020 tarihi saat 00.00’a kadar uzatılmasına karar verilmiştir" denildi.
23 Nisan’da İstanbul’dan dünyaya sevgi konseriCumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda “7 tepenin şehrinden 7 kıtaya” sloganıyla gerçekleştirilecek konserin tanıtım filmi yayınlandı. İletişim Başkanlığı’nın YouTube kanalından yayınlanacak konserin tanıtım filminde İstanbul’un simge yapılarına yer verildi.