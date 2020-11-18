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18.11.2020 - 11:13 |

Kaymakamlık sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! Kaymakamlık sınav soru ve cevap kağıtları erişime açıldı

Kaymakamlık sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 18 Ekim'de gerçekleştirilen Kaymakamlık sınav sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecek. Aynı zamanda sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları da adaylar tarafından görüntülenebilecek. İşte Kaymakamlık sınav sonucu sorgulama ekranı...

Kaymakamlık sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! Kaymakamlık sınav soru ve cevap kağıtları erişime açıldı

Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı. 18 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Kaymakamlık sınav sonuçları ÖSYM tarafından 10:00'dan itibaren adayların erişimine açıldı. Sınav sonucunu sorgulamak isteyen adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda sınava katılan adaylar sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını da görüntüleyebilecek

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

18 Ekim 2020 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2020-Kaymakamlık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KAYMAKAMLIK SINAV SORU VE KİTAPÇIKLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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