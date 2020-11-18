Kaymakamlık sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! Kaymakamlık sınav soru ve cevap kağıtları erişime açıldı

Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı. 18 Ekim tarihinde gerçekleştirilen Kaymakamlık sınav sonuçları ÖSYM tarafından 10:00'dan itibaren adayların erişimine açıldı. Sınav sonucunu sorgulamak isteyen adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulama işlemini gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda sınava katılan adaylar sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını da görüntüleyebilecek

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18 Ekim 2020 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavına (2020-Kaymakamlık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 18 Kasım 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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