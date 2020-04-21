Kaynayan Kazan Kapak Tutmaz Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Önüne geçilemeyen ve kolayca yatıştırılamayacak olayların patlak vermesi, zamanında biriken duyguların sonucudur. İnsanların duygularını veya yaşadıklarını içine atarak biriktirmesi ile ileri ki zamanlarda dayanamayacağı anlamına gelir. Atasözünde kaynayan kazan, insanların içine attıklarını simgeler.



“Kaynayan Kazan Kapak Tutmaz” Atasözünün Anlamı



Atasözünün, Türk Dil Kurumu’ndaki anlamı, “İçten içe, gizlice gerçekleşen olaylar veya duygular bir yerde patlak verir.” şeklindedir. Toplumsal veya bireysel konuların gizli tutulmaya çalışılması sonucu daha büyük olaylara sebebiyet vereceği söz konusudur. Üstü kapatılmaya çalışılan her olay ve duygu bir gün ortaya çıkmaktadır.



Önemsiz olan küçük olayların üst üste gelmesiyle de insanlar kendini tutamamaktadır. Detaylı düşünüldükçe insan içine atmakta ve gelecekte içinden çıkılmaz bir hale gelmektedir. Olayların büyümeden en kısa zamanda çözüme kavuşması sağlanmalıdır. Bu sayede oluşabilecek sorunların önüne geçilmiş olacaktır.