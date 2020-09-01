Kayseri merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) 'mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma başlattı. Örgüt içinde iletişim yöntemi olarak kullanılan büfe ve ankesörlü hatlar üzerinden haberleştiği tespit edilen örgüt mensuplarının deşifresine yönelik soruşturmada, 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kayseri merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında yüzbaşı rütbesindekilerin de bulunduğu 13'ü muvazzaf, 1'i emekli asker olmak üzere 14 şüpheli gözaltına alındı.