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08.09.2020 - 17:22 | | İHA

Kayseri Valiliği memurların yeni mesai saatlerini duyurdu

Kayseri Valiliği tarafından memurların yeni çalışma saatleri duyuruldu. Çalışma saatler ise, Sabah: 09.00 - 12.30, Öğleden Sonra: 13.30 - 18.00 olarak belirtildi.

Kayseri Valiliği memurların yeni mesai saatlerini duyurdu

Valilikten mesai saatleri ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100. maddesi gereğince; İlimizde mesai saatlerinin 09.09.2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen şekilde uygulanması uygun görülmüştür. Özel Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Çalışma saatler ise, Sabah: 09.00 - 12.30, Öğleden Sonra: 13.30 - 18.00 olarak belirtildi.

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