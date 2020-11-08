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08.11.2020 - 11:15 | | DHA

Kayseri Valisi Günaydın'a hakarete 2 yıla kadar hapis istemi

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın koronavirüs ile mücadele kapsamında sosyal medyadan paylaştığı mesajın altına, hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu iddiasıyla Y.Ö. (45) hakkında 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri Valisi Günaydın'a hakarete 2 yıla kadar hapis istemi

Vali Günaydın, 10 Eylül'de Twitter hesabından, "Koronavirüs testi pozitif olup evde karantinada olması gereken vatandaşlarımız ev dışına çıktıklarında haklarında idari para cezası yanında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Bugünden itibaren bu kişiler yurtlara yerleştirilecek olup, ücreti kendilerinden tahsil edilecektir" şeklinde paylaşımda bulundu. Ancak kentte yaşayan Y.Ö. (45) Vali Günaydın'ın paylaşımına hakaret içerikli yorum yaptı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Paylaşımın tespit edilmesinin ardından Valilik tarafından Y.Ö. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Başsavcılık tarafından, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan iddianame düzenlenerek, Kayseri 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etti. Y.Ö, 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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