Kayseri'de 2 ailenin yaşadığı bina karantinaya alındı!

Kocasinan ilçesi Sahabiye mahallesi Fark sokakta çocukları ile oturan A D., yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. A.D.'ye yapılan corona virüs testi pozitif çıktı. A.D. hastanede tedavi altına alınırken, oturduğu bina ise corona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. A.D'nin ailesiyle birlikte toplam 2 ailenin oturduğu binanın girişi kapatıldı.

Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Binada oturanların ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.