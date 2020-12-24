24.12.2020 - 09:18 | | İHA
Kayseri’de 2’si çocuk 5 kişi ölümden döndü!
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 2’si çocuk 5 kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Özcan Sokak’ta meydana gelen olayda, aynı aileden 2’si çocuk 5 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Mide bulantısı ile kalkan aile fertleri, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan 5 kişi, tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı.
Zehirlenen 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yeri uydudan tespit edildi! Konya'da bu yolun altında...Konya'nın Karapınar ilçesinde 630 metre çapında, üzerinden yol geçen obruk tespit edildi. Bölgedeki obruk tespit çalışmalarını yürüten araştırma ekibi başkanı Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, ''Uydu görüntülerini incelediğimiz sırada yüzeydeki yarıklardan, 630 metre çapında oluşmakta olan bir obruk tespit ettik. Obruğun yarıkları, yer yer 10 metreye varabiliyor. Yarıklar boyunca da görünürde 8-10 metre civarında bir derinlik söz konusu” dedi.