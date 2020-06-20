Kayseri'de, 3 eve koronavirüs karantinası

Kayseri Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Örnektepe Sokak'taki müstakil evde oturan Ali Ekber B., eşi Ayşe B. ve çocukları Selda B. ile Mehmet B., yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan kontrolde, corona virüs testi pozitif çıkan 4 kişi tedaviye alındı. Ali Ekber B., aynı mahallede oturan Erkan Çırpan ve Nail Kızıldağ ile temasa geçtiğini söyledi.

Bunun üzerine Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, Erkan Çırpan ve Nail Kızıldağ'ın evlerini de karantina altına aldı. 3 evin girişine polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek giriş, çıkışlar kapatıldı.