20.06.2020 - 14:51 | | DHA
Kayseri'de, 3 eve koronavirüs karantinası
Kayseri'de, corona virüs testleri pozitif çıkan 4 kişilik ailenin oturduğu ev ile temas kurdukları 2 ailenin evi karantinaya alındı.
Kayseri Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Örnektepe Sokak'taki müstakil evde oturan Ali Ekber B., eşi Ayşe B. ve çocukları Selda B. ile Mehmet B., yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu.
Yapılan kontrolde, corona virüs testi pozitif çıkan 4 kişi tedaviye alındı. Ali Ekber B., aynı mahallede oturan Erkan Çırpan ve Nail Kızıldağ ile temasa geçtiğini söyledi.
Bunun üzerine Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri, Erkan Çırpan ve Nail Kızıldağ'ın evlerini de karantina altına aldı. 3 evin girişine polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek giriş, çıkışlar kapatıldı.
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