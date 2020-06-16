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16.06.2020 - 15:47 | | DHA

Kayseri'de 3 katlı apartman, karantinaya alındı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 3 katlı apartman, bir kişide corona virüs tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı.

Kayseri'de 3 katlı apartman, karantinaya alındı

Kayseri’nin Melikgazi  Şeker Mahallesi'nde bulunan Hayber Apartmanı'nda bir kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanede corona virüs testi pozitif çıkan kişi, tedavi altına alındı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri hastanede tedavi gören kişinin yaşadığı 3 katlı apartmanı karantina altına aldı.

12 ailenin yaşadığı apartman çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Vatandaşların binaya giriş ve çıkışlarına izin verilmedi.

Binada yaşayanların yiyecek ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

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