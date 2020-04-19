19.04.2020 - 11:23 | | DHA
Kayseri'de 3 katlı apartmanda karantina!
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, corona virüs testi pozitif çıkan kişinin oturduğu 3 katlı apartman, 14 gün karantinaya alındı.
Seydali Mahallesi Ahçılı Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda oturan Bünyamin Köylüoğlu'nun 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Köylüoğlu, hastanede tedaviye alınırken, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu da hastanın evinin bulunduğu apartmanın karantinaya alınmasına karar verdi.
Polis ekipleri, binanın dış kapısına şerit çekerek, giriş ve çıkışı 14 gün süreyle kapatırken, çevrede de önlem aldı.
Terör örgütüne darbe! 7 ve 8 odalı mağaralar...Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Hakurk’ta icra edilen operasyonda terör örgütüne ait 7 ve 8 odalı mağaralarda; 1 adet 82 mm’lik Havan, 4 adet Biksi Hafif Makineli Tüfek, 1 adet Zagros Keskin Nişancı Tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.