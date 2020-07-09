09.07.2020 - 11:19 | | DHA
Kayseri'de 3 katlı bina karantinaya alındı! Giriş- çıkışlar yasaklandı
Gelen bir son dakika haberine göre, Kayseri’de, coronavirüs tespit edilen Suriye uyruklu B.A.'nın oturduğu 3 katlı apartman, karantinaya alındı.
Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli B.A., yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada B.A.'ya yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.
Bunun üzerine B.A.'nın oturduğu 3 katlı bina, karantinaya aldı. Polis, apartmana şerit çekerek, giriş- çıkışları engelledi.
Apartmanda oturan 10 ailenin ihtiyaçlarının karantina süresince Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.