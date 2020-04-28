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28.04.2020 - 17:29 | | DHA

Kayseri'de 8 katlı apartmana 'corona virüs' karantinası

Kayseri'de, apartman görevlisi ve eşinin corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 8 katlı bina karantinaya alındı.

Kayseri'de 8 katlı apartmana 'corona virüs' karantinası

Kayseri Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi Kocasinan Caddesi'nde bulunan Saylak Elit Apartmanı görevlisi Ali A.ve eşi yüksek ateş şikayeti ile 24 Nisan'da Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu.

Ali A. ve eşine yapılan corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine görev yaptıkları apartman corona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Polis, 24 ailenin yaşadığı binanın girişine şerit çekti.

Binaya giriş ve çıkışlara izin verilmezken, apartmanda oturan kişilerin 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi.

Binada oturanların yiyecek ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı bildirildi.

Kayseride 8 katlı apartmana corona virüs karantinası

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