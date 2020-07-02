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02.07.2020 - 15:11 | | DHA

Kayseri'de 8 katlı binada korkutan yangın!

Gelen bir son dakika haberine göre, Kayseri’de 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri'de 8 katlı binada korkutan yangın!

Yangın, Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan Aktem Siteleri D Blok'un çatısında çıktı. 8 katlı binanın çatısında izolasyon yapımı sırasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Korku ve paniğe neden olan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangın, bir saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

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