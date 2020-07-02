Kayseri'de 8 katlı binada korkutan yangın!

Yangın, Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan Aktem Siteleri D Blok'un çatısında çıktı. 8 katlı binanın çatısında izolasyon yapımı sırasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Korku ve paniğe neden olan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Yangın, bir saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Akılalmaz görüntüler! Minibüsler tıklım tıklımİstanbul Küçükçekmece'de corona virüs salgınına rağmen tıka basa dolu yolcu taşılan minibüsler kameraya yansıdı. Kapılarını kapatamayacak kadar fazla yolcu alan minibüslerden bazı yolcular dışarı sarktı. Kapasitesinin çok üstünde yolcu alan araçların bazılarının ağırlıktan yan yattığı da görüldü. Minibüs sürüleri her türlü ihlali yaparak ilerledi.