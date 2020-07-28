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28.07.2020 - 16:52 | | DHA

Kayseri'de 8'inci kattan atlayan kadın öldü

Kayseri'de 8'inci kattaki evinin penceresinden atlayan Emine K.  hayatını kaybetti.

Kayseri'de 8'inci kattan atlayan kadın öldü

Kayseri Merkez Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi'nde 12 katlı apartmanın 8'inci katında oturan Emine K. (45), öğle saatlerinde oturma odasının penceresinden atladı.

Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Emine K.'nin öldüğü belirlendi.

Emine K.'nin cenazesi, yapılan incelemeden sonra Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, inceleme başlattı.

Sağlık Bakanlığı'ndan sağlıklı bayramlar için sofra örneğiSağlık Bakanlığınca Kurban Bayramı sürecinde sağlıklı ve doğru beslenme için tüketilmesi gerekenleri gösteren örnek bir “sağlıklı bayram sofrası” hazırlandı. Bayramda dengeli beslenmek için dikkat edilmesi gerekenler ise Sağlık Bakanlığında görevli diyetisyenler tarafından anlatıldı.
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