21.08.2020 - 11:38 | | DHA
Kayseri'de acı olay! 2 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Kayseri’de 2 aylık İlhan Aslan bebek, ailesi tarafından beşiğinde ölü bulundu. Bebeğin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.
Merkez Kocasinan ilçesi Elagöz mahallesi Berat sokakta müstakil evde oturan ve ismi açıklanmayan çift, sabah uyandıklarında 2 aylık bebekleri İlhan Aslan'ı beşikte hareketsiz buldu.
Ailenin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bebeğin öldüğü belirlendi. Gelen polis ekipleri evde inceleme yaptı. İncelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bebeğin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.
Kadına yönelik şiddete yüzüne yaptığı bu makyajla dikkat çektiİzmir’de yaşayan 17 yaşındaki Azra Karabıyık, kadına yönelik şiddete dikkat çekip, farkındalık oluşturmak amacıyla yüzüne şiddet gören kadını tasvir eden makyaj yapıp, sokaklarda dolaşıyor. Karabıyık, "Çok fazla ölüm yaşanıyor, özellikle kadınlara yönelik şiddet çok fazla. Benim içimden susmak gelmedi. Bence insanlar sessiz kalıyorlar. İnsanlar sessiz kaldıkça toplum olarak bu olayları görmüyoruz" dedi.