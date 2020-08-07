Kayseri'de acı olay! Emekli öğretmen feci şekilde hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Güneş Sokak'ta yaşayan 65 yaşındaki emekli öğretmen İsmail Yalçı, balkonda telefonla görüştüğü sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yalçı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.