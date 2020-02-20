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20.02.2020 - 10:54 | | DHA

Kayseri'de aranan 32 kişi gözaltına alındı

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4'ü kadın, 32 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Kayseri'de aranan 32 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik 120 polisle şafak operasyonu düzenlendi. Toplam 44 adrese yapılan baskında 'hırsızlık', 'cinsel istismar', 'yağma' başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan ve mahkemece kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4'ü kadın, 32 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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