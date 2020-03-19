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19.03.2020 - 17:38 | | DHA

Kayseri'de, asılsız corona virüs paylaşımına soruşturma

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nce sosyal paylaşım sitesi grubunda, asılsız corona virüs paylaşımı yaptığı belirlenen M.Ü. hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Kayseri'de, asılsız corona virüs paylaşımına soruşturma

İl Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "11.03.2020 tarihinde 'Türkiye'de ilk virüs vakası' başlığının sosyal medyada yayımlanması, 38 plaka kodu ile başlayan ambulansın fotoğrafının kullanılması ve corona virüsü ile ilgili paylaşım yapılması neticesinde, paylaşımlarının yapıldığı sosyal paylaşım grubunun yöneticisi M.Ü. isimli şahıs hakkında İl Emniyet Müdürlüğümüz Güvenlik Şube Müdürlüğünce, 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan adli soruşturma başlatılmış olup, M.Ü.’nün ifadesi alınmıştır" denildi.

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