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24.12.2020 - 14:14 | | AA

Kayseri'de çalındı, Niğde'de yakalandı

Kayseri'de çalınan otomobil, Niğde'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Kayseri'de çalındı, Niğde'de yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edikli beldesinde devriye görevi sırasında şüphe üzerine siyah renk bir otomobili durdurdu.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde otomobilin plakasının sahte olduğunu ve renginin de orijinal olmadığını tespit etti.

Aracın, 7 Kasım'da Kayseri'de çalınan beyaz renkli bir otomobil olduğunu belirleyen ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

100 milyon TL için geri sayım başladı! Yılbaşı biletlerinin yüzde 80'i tükendiHeyecanın zirve yaptığı geri sayım başladı. Milli Piyango büyük ikramiyesi bu yıl 100 milyon lira. Bilet satışları sürüyor, emekçi satıcılar sokaklarda hem umut satıyor hem ekmek kazanıyor. Vatandaş ise 100 milyon liralık dev ikramiye için kuyruklarda sıra bekliyor. 2021'e sadece günler kalmışken, CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman milli piyango heyecanı izlenimlerini aktardı.
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