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27.05.2020 - 12:59 | | DHA

Kayseri'de, çocuklar parklarda doyasıya eğlendi

Kayseri'de, corona virüs salgını nedeniyle günler sonra dışarıya çıkan 14 yaş ve altındaki çocuklar, güneşli havanın ve parkların keyfini çıkardı.

Kayseri'de, çocuklar parklarda doyasıya eğlendi

Corona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 0-14 yaş grubundaki çocuklara, bugün için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında izin verildi. Kayseri'de çocuklar ebeveynleri eşliğinde park ve bahçelere akın etti. Güneşli havada çocuklar bisiklete binip, top oynadı. Parklardaki oyun alanlarında doyasıya eğlenen çocuklar güneşli havanın keyfini çıkardı.

 

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