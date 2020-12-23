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23.12.2020 - 12:04 | | AA

Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 11 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ üyesi olan ve Suriye'de örgüt içerisinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu bazı şüphelilerin Kayseri'de bulunduğu tespit edildi.

Kent genelinde farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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