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06.03.2020 - 18:30 | | İHA

Kayseri'de dehşet olay! Kız arkadaşını vurup intihar etti

Kayseri’de bir şahıs, tartıştığı kız arkadaşını bacağından vurarak yaraladıktan sonra intihar etti.

Kayseri'de dehşet olay! Kız arkadaşını vurup intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ Demokrasi mahallesinde meydana gelen olayda Kazım Ş. (54) ve kız arkadaşı S.Ç. (47) arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Kazım Ş. üzerinde bulunan tabancayla kız arkadaşını bacağından vurarak yaralarken, silahı kendine doğrultarak ateş etti.

Kayseride dehşet olay Kız arkadaşını vurup intihar etti

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Kayseri Şehir Hastanesine kaldırırken, Kazım Ş.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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