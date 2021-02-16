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16.02.2021 - 10:48 | | DHA

Kayseri'de feci kaza! 10 işçi yaralı

Kayseri’de meydana gelen kazada işçileri taşıyan servis midibüsü devrildi. Kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kayseri'de feci kaza! 10 işçi yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kayseri-Niğde karayolunun 24'üncü kilometresindeki Semerkent mevkiinde meydana geldi. Bahri Yılmaz (61) yönetimindeki 61 S 2016 plakalı işçi servisi, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.

Kazada, sürücü Bahri Yılmaz ile birlikte işçiler Erdem B., Ragıp Hakan E., Mustafa K., Coşkun A., Mustafa İ., Barış C., Ahmet A., Bekir K. ve İsmail N. yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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