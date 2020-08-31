31.08.2020 - 11:00 | | AA
Kayseri'de feci olay! Lokomotifin çarptığı iki çocuktan biri öldü
Gelen bir son dakika haberine göre, Kayseri'de lokomotifin çarptığı iki çocuktan biri öldü, diğeri yaralandı.
İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'ndeki arazide koyun otlatan Mükremin Tangıç (15) ve İbrahim Özmen (16), bulundukları yerin yakınından geçen demir yoluna doğru ilerleyen eşeğin peşinden gitti.
Bu sırada lokomotifin çarptığı Tangıç olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Özmen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine gelen Tangıç'ın yakınları sinir krizi geçirdi.
Çocuğun cansız bedeni, incelemenin ardından İncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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