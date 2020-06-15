Kayseri'de FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 10 Haziran'da FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, firari örgüt üyelerinin 'gaybubet evi' olarak kullanılan evlerde saklandığını tespit etti. Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında meslekten ihraç edilen hakim, savcı, askeri personel ve öğretmenin de olduğu 7 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2'si soruşturmaların yürütüldüğü illere gönderildi.
Antalya'nın dünyaca ünlü plajında yeni normal tedbirleriAntalya’da falez plajları, korona virüs salgınının getirdiği yeni normal dönemin tedbirleriyle açıldı. Falezlerin denizle buluştuğu noktada yer alan mavi bayraklı plajlara maskesiz kimse alınmazken, plaja gelen herkesin ateşi ölçülüyor ve antiseptiklerle ellerini dezenfekte etmeleri sağlanıyor.