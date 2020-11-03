Kayseri'de FETÖ sanığına 8 yıl 9 ay hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanık İ.K. ve avukatı hazır bulundu.
Örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan sanık suçlamaları kabul etmedi. Örgüt üyesi olmadığını savunan İ.K, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti İ.K'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçun 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek tutuklanmasına hükmetti.
Kararın açıklanmasının ardından mahkeme salonunda hazır bulunan polis ekibi, İ.K'yi cezaevine götürdü.
Rıza Bey Apartmanı'ndan görüntülü konuşmayla son anda kurtuldular!İzmir’de meydana gelen deprem sırasında Rıza Bey Apartmanı’nda bulunan diş hekimine gelen iki kardeş, yıkılan binadan son anda çıktı. Olcay ve Neslihan Maşa kardeşler, “Depremin merkez üssü Seferihisar’da oturan kardeşimiz ile görüntülü konuşurken bize deprem olduğunu haber verdi. O sırada Bayraklı’da henüz sallantı yoktu. Depremden 2 saniye ile görüntülü konuşma sayesinde kurtulduk” dedi.