Kayseri'de, gölet üzerinde hortum

Erciyes Kayak ve Kış Turizm Merkezi'nde bulunan 2 bin 200 metre yükseklikteki Tekir Yaylası'nda, Tekir Göleti üzerinde, sabah saatlerinde hortum oluştu. Bu anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntü çekenler, sosyal medyada paylaştı. Hortum, 15 dakika sürdü.