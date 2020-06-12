12.06.2020 - 13:17 | | DHA
Kayseri'de, gölet üzerinde hortum
Kayseri'de, Tekir Yaylası'ndaki gölet üzerinde hortum oluşurken, bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Erciyes Kayak ve Kış Turizm Merkezi'nde bulunan 2 bin 200 metre yükseklikteki Tekir Yaylası'nda, Tekir Göleti üzerinde, sabah saatlerinde hortum oluştu. Bu anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntü çekenler, sosyal medyada paylaştı. Hortum, 15 dakika sürdü.
Gök taşı' bulduğunu iddia etti; Başımıza talih kuşu konduARTVİN'in Borçka ilçesinde Ceyda Gedik (10) adlı çocuk çay bahçesinde sıra dışı bir taş buldu. Taşın, gök taşı olduğunu iddia eden ve incelenmesini isteyen küçük kızın amcası Zeki Gedik, "Bu taş bize Allah'ın bir ödülü, başımıza talih kuşu kondu' dedi.