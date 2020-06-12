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12.06.2020 - 13:17 | | DHA

Kayseri'de, gölet üzerinde hortum

Kayseri'de, Tekir Yaylası'ndaki gölet üzerinde hortum oluşurken, bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kayseri'de, gölet üzerinde hortum

Erciyes Kayak ve Kış Turizm Merkezi'nde bulunan 2 bin 200 metre yükseklikteki Tekir Yaylası'nda, Tekir Göleti üzerinde, sabah saatlerinde hortum oluştu. Bu anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntü çekenler, sosyal medyada paylaştı. Hortum, 15 dakika sürdü.

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