Kayseri'de kaçak avlanan 7 avcıya 25 bin lira ceza

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Sultan Sazlığı Şefliği ekipleri, kaçak avlanan kişilere yönelik denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda, Develi ve Yahyalı ilçelerinde kaçak avlanan 7 kişi suçüstü yakalandı. 7 avcıya toplam 25 bin 189 TL idari para cezası kesildi. Avcıların 8 adet tüfeğine de el konuldu.
Otobüs şoförü direksiyon başında telefonla oynadıSAMSUN'a gittiği öne sürülen şehirlerarası bir yolcu otobüsünde, şoförün direksiyonda uzun süre cep telefonu ile yazışması ve yanındaki muavinin cep telefonuyla görüşmesi, otobüste bulunan bir yolcu tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, polis ekipleri de sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.