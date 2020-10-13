13.10.2020 - 13:19 | | AA
Kayseri'de kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kayseri'de ters dönen otomobilde sıkışan sürücüyü sepetli vinç yardımıyla çıkardı.
Sevim H. idaresindeki 38 ZY 260 plakalı otomobil, merkez Melikgazi ilçesi Prof. Dr. İhsan Ketin Caddesi'nde su kanalına düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ters dönen otomobilde sıkışan sürücüyü sepetli vinç yardımıyla çıkardı.
Sevim H, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesine kaldırıldı.
Çanakkale'de fırtına alarmıÇanakkale Boğazı, olumsuz hava koşulları nedeniyle tek yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.Bölgede etkili olan olumsuz hava şartları, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine yol açtı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzeyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 12.20 itibarıyla tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.