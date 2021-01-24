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24.01.2021 - 02:15 | | AA

Kayseri'de korku dolu anlar! Yeğenini tüfekle yaraladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi tartıştığı yeğenini silahla yaraladı. Polis, kaçan G.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'de korku dolu anlar! Yeğenini tüfekle yaraladı

Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak'ta, iddiaya göre aralarında husumet bulunan G.Y. ile taksici yeğeni A.T. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, cezaevinden şartlı tahliye olduğu öğrenilen G.Y. yeğenini tüfekle karnından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Yaralı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

 

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