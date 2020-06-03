03.06.2020 - 11:15 | | İHA
Kayseri'de korkunç olay! Kardeşlerini uyurken bıçakladı
Son dakika haberi... Kayseri'de uyuyan kardeşlerine bıçakla saldıran, boyun ve sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan saldırgan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi mahallesi Okyanus sokakta meydana gelen olayda psikolojik rahatsızlığı olan M.G., gece saatlerinde uyuyan iki kardeşine bıçakla saldırdı. Psikolojik rahatsızlığı olan kardeşinin bıçaklı saldırısına uğrayan H.S.G. boynundan, M.G. ise sırtından 3, göğsünden ve kolundan aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırırken, saldırgan M.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Erzincan'da kene kabusu! Son bir ayda 17 kişi...Erzincan'da bu sene son 1 ay içerisinde 17 hasta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gördü. Erzincan ve çevre illerde yaşanan kene vakaları münasebetiyle Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, vatandaşların alması gereken önlemler hakkında açıklamalarda bulundu.