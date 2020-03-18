MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kayseri'de randevu ile hasta kabulü durduruldu!
ABONE OL
18.03.2020 - 11:52 | | DHA

Kayseri'de randevu ile hasta kabulü durduruldu!

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı koronavirüs tedbirleri doğrultusunda Kayseri Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 'Merkezi Hekim Randevu Sistemi' (MHRS) ile hasta kabulünün geçici süre ile durdurulduğunu açıkladı.

Kayseri'de randevu ile hasta kabulü durduruldu!

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi yeni önlemler alındığı belirtilerek, "Kayseri Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde MHRS ile hasta kabulü geçici süre ile durdurulmuştur. Vatandaşlarımızın acil olmayan durumlarda hastanemize başvurmaması gerekmektedir. Diş tedavilerinin çapraz enfeksiyon riski ve enfeksiyon yayılmasını hızlandırma tehlikesinin olduğu unutulmamalıdır. Olası koronavirüs vakalarında yapılacak diş tedavilerinin, kana virüs karışmasına neden olma ihtimalinin yüksek olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Gerekli hassasiyeti göstermenizi rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

İspanya'da karantina altında DJ performansıİspanya!da bir DJ, akşam saatlerinde evinin balkonunda konser verdi. O anlar görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otobüs şoförü, corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Otobüs şoförü, corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

Sıradaki Haber