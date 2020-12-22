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22.12.2020 - 16:16 | | DHA

Kayseri'de sır olay! Komşusunun garajında ölü bulundu

Gelen son dakika haberine göre; Kayseri’nin Sarız ilçesinde çiftçi İsmail Akyol (61), komşusunun garajında park halindeki otomobilinde ölü bulundu.

Kayseri'de sır olay! Komşusunun garajında ölü bulundu

Dallıkavak Mahallesi’nde çiftçi İsmail Akyol’a ulaşamayan yakınları, çevrede aramaya başladı. Mahallede yapılan arama sonucu Akyol’un 38 RU 866 plakalı otomobilini komşusunun garajına park ettiği belirlendi.

Akyol’u otomobilinin içinde hareketsiz halde bulan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Akyol’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Akyol’un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sarız Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen İsmail Akyol'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

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