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07.04.2020 - 16:43 | | DHA

Kayseri'de sobadan zehirlenen çift öldü

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Emine (79) ve Yahya Akar (81) çifti yaşamını yitirdi.

Kayseri'de sobadan zehirlenen çift öldü

Olay, sabah saatlerinde Çiğilli Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı müstakil evde yaşayan Yahya ve Emine Akar çifti, sabah saatlerinde ismi öğrenilemeyen çocukları tarafından yataklarında hareketsiz bulundu.

Haber verilmesi üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Yahya ve Emine Akar çiftinin cansız bedenleri, Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama kameradaEsenyurt'ta bir binada patlama meydana geldiği bildirildi. 2'si ağır 6 kişinin yaralandığı belirtilen patlamada olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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