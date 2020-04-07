Kayseri'de sobadan zehirlenen çift öldü

Olay, sabah saatlerinde Çiğilli Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı müstakil evde yaşayan Yahya ve Emine Akar çifti, sabah saatlerinde ismi öğrenilemeyen çocukları tarafından yataklarında hareketsiz bulundu.

Haber verilmesi üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Yahya ve Emine Akar çiftinin cansız bedenleri, Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.