05.08.2020 - 15:18 | | DHA
Kayseri'de sosyal mesafe unutuldu, maskeler çene altında
Kayseri'de, koronavirüs salgınına karşı takılan maskeler, çene altları ile kollara takılmaya başlandı, sosyal mesafe unutuldu.
Koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçtiği yönündeki uyarılara rağmen Kayseri'de
vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü. Vatandaşların, cadde ve sokaklarda yürürken ya da parklarda otururken maskeleri çenelerinin altına ya da kollarına taktıkları gözlendi. Vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına da uymadı.
Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede evlilik teklifi sürpriziBitlis'te yaşayan Sedat Akbay, kız arkadaşı Esra Akbay'a,14 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastane önünde, "Benimle evlenir misin Esram" yazılı pankart açarak, evlilik teklifinde bulundu. Hastane odasının penceresinden teklifi görüp, sevinç gözyaşı döken genç kız da kağıda, 'Evet' yazarak karşılık verdi.