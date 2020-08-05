Kayseri'de sosyal mesafe unutuldu, maskeler çene altında

Koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçtiği yönündeki uyarılara rağmen Kayseri'de

vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü. Vatandaşların, cadde ve sokaklarda yürürken ya da parklarda otururken maskeleri çenelerinin altına ya da kollarına taktıkları gözlendi. Vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına da uymadı.