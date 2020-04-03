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03.04.2020 - 13:30 | | İHA

Kayseri'de suç örgütü şüphelisi 8 kişi adliyede

 Kayseri'de, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de suç örgütü şüphelisi 8 kişi adliyede

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu; nitelikli yağma, silahla tehdit, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama ve darp gibi cebir ve şiddet içeren eylemleri gerçekleştirdikleri belirlenen çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütüne yönelik bugün operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt yöneticisi ve üyeleri olan H.Ç., M.A., A.B., Ö.T., A.Ö., T.G., Ö.H. ve H.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca, aramalarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek, mermi ve çok sayıda senet ile çek ele geçirildi. Gözaltına alınanlar, Kayseri Devlet Hastanesi'nde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 kişi, Kayseri Devlet Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Ayrıca, polis ekiplerinin de, corona virüs tedbirleri kapsamında tulum giydiği, eldiven ve maske taktığı görüldü.

En acı corona haberi!Kocaeli’de, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Betül Aydın'ın (39) tedavisi sırasında erken doğumla dünyaya gelen bebeği de yaşam mücadelesini kaybetti. Eşini ve bebeğini kaybeden ve kendisi de hastalık sonrası tedavisini evinde sürdüren acılı baba Recep Aydın, "Eşim için cenaze namazı olmadı. Helallik alınmadı. Hakkınızı helal edin" dedi.
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