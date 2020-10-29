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29.10.2020 - 01:47 | | DHA

Kayseri'de şüpheli valiz paniği! Fünye ile patlatıldı

Kayseri'de yol kenarına bırakılan valiz polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan valizden çöp çıktı.

Kayseri'de şüpheli valiz paniği! Fünye ile patlatıldı

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesinde meydana geldi. Yol kenarında şüpheli valiz gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Kayseride şüpheli valiz paniği Fünye ile patlatıldı



Olay yerine gelen ekipler çevreye şerit çekerek, önlem aldı. Valizin bulunduğu yere gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli valizi fünye ile patlattı. Valizden çöp çıktı.  

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